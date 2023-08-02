محافظ مطروح: تنظيم حملات لمتابعة الشواطئ.. وأسعار الشماسي 120 جنيها

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمرور والمتابعة المستمرة لشواطئ مطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ، وإزالة أي عقبات ومنع أي تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.

حملة على شواطئ مرسى مطروح

ونظمت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، برئاسة محمد أنور، حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة، شملت مطروح العام والفيروز والنخيل وباب البحر وكليوباترا، مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل و توافر الخدمات المقدمة، وأي مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ.

أسعار الشماسي والكراسي على شواطئ مطروح

وأكد محافظ مطروح في بيان، أنّ إيجار الشمسية والأربعة كراسي مسعرة بشكل رسمي من مجلس مدينة مرسى مطروح بـ120 جنيها، ولابد من الالتزام بها من خلال جميع القائمين على العمل في شواطئ مطروح، وعدم المغالاه ومراجعة لجان التفتيش على الشواطىء لجميع الأسعار الرسمية.

متابعة شواطئ مطروح

وأوضح محافظ مطروح، أنه جرى المرور على عدد من الشواطئ خلال فعاليات الحملة، والتأكد من توافر الغطاسين والنظافة، وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، وعدم وجود أي تجاوزات.