تامر حسني يشارك جمهوره بأغنية من حفله في مهرجان العلمين

يواصل الفنان تامر حسني الكشف عن عدد من الأغاني التى قدمها خلال حفله الغنائي الذي افتتح به مهرجان العلمين في دورته الأولى، وكشف عن أغنية جديدة من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور «إنستجرام».

وشارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو لأغنيتة الشهيرة حبيبي وأنت بعيد الذي قدمها ضمن حفله الغنائي بمهرجان العلمين، وعلق عليها قائلا: «حبيبي وأنت بعيد من حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديده صيف 2023».

تفاصيل أغنية حبيبي وأنت بعيد

كما كشف الفنان تامر حسني عن فريق عمل أغنية حبيبي وأنت بعيد حيث كتب كلماتها بهاء الدين محمد ولحنها حسن أبو السعود، وهي من توزيع محمد مصطفى، وتعد واحدة من أشهر أغانيه التي قدّمها في بداياته.

يذكر أنّ الفنان تامر حسني يعرض له الآن في دور العرض السينمائية فيلم تاج، والذي قدّمه بمشاركة عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.