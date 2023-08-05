نادية الجندي تشارك فيديو يجمعها بالفنان تامر حسني في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، «فيديو» وهي ترقص مع الفنان تامر حسني، على أغنية «يابنت الإيه»، أثناء قضاء إجازتهما في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نادية الجندي تصف تامر حسني بالفنان المتميز

وعلقت نادية الجندي على الفيديو قائلة: «مع الفنان المتميز المجتهد تامرحسني سعيدة جدا بلقائك أمس في الساحل وبتمنالك النجاح والتوفيق في كل أعمالك القادمة».

وحظي فيديو نادية الجندي، مع تامر حسني، بردود فعل كبيرة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «كل الحب لجمالك وطاقتك المنعشة الصافية وحضورك المليان نور وحياة ومحبة وانطلاق. نادية الجندي لستِ رمزًا للفن فقط، بل للسعادة والاحتفال وهما جوهر الحياة. هكذا يكون الإنسان الفنان. بنحبك من لبنان».

بينما كتب آخر: «أيقونة في الشباب المتجدد ما شاء الله»، وكتب آخر:«منورة الساحل ومفيش بعد جمالك شيء فاضل».