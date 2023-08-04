4 مشاهد من حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة.. عزف ورقص وورود

شهد حفل الفنان تامر حسني في العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعض المشاهد التي خطف الأنظار منذ لحظة صعوده على خشبة المسرح.

ورد الجمهور لتامر حسني

مشهد رائع حينما تلقى الفنان تامر حسني باقات الورد من جمهوره وحرص تامر حسني على التقاطه وحمله بيده لفترة قبل أن يعطيه لأحد مساعديه.

تامر حسني راقصا

شارك الفنان تامر حسني مع أحد الراقصين في فرقته الموسيقية وقدم رقصة طريفة معه تفاعل خلالها جمهور مهرجان العلمين الجديدة بشدة.

تامر حسني عازفا

حرص تامر حسني على المشاركة بالعزف على الجيتار خلال أدائه أغنية «فيها إيه» وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

الألعاب النارية تنير سماء العلمين الجديدة

شهد حفل الفنان تامر حسني إطلاق ضخم للألعاب النارية في سماء مدينة العلمين الجديدة في مشهد رائع في المدينة الساهرة على ضفاف البحر المتوسط.

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بأرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.