معلومات عن برنامج «الميكاترونيات والروبوتات» في كلية الهندسة بأسيوط

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقريرا حول برنامج الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والذي قدمه الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، في إطار تنفيذ توجيه رئيس الجامعة بالتعريف بالكليات والبرامج المختلفة التي تقدمها جامعة أسيوط، والتي تُعد من أقدم وأشهر الجامعات في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تأسيسها عام 1957، وتعمل على توفير التعليم العالي المميز للطلاب المصريين، والأجانب على حد سواء.

درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي بأن كلية الهندسة بجامعة أسيوط تمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهو برنامج رائد في مصر، مضيفا أن البرنامج يجمع بين الآلات الدقيقة والإلكترونيات والتحكم الآلي ولغات البرمجة؛ ليتيح للطالب تصميم المعدات والآلات الذكية والتحكم في تشغيلها عن بعد، مضيفاً أن البرنامج يواكب وظائف المستقبل، وأن السوق يحتاج إلى خريجين لديهم مهارات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والميكاترونك وأنظمة الكمبيوتر، ويتم الالتحاق بالبرنامج بعد الالتحاق بالكلية عن طريق مكتب التنسيق، أو المحولين من كليات الهندسة الحكومية الأخرى، طبقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن، أن البرنامج يعمل مع الأجهزة الطبية، والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة التحكم والوقاية، وأن سوق العمل الآن في أشد الحاجة إلى مهندسي الميكاترونيات، والروبوتات، مضيفا أن البرنامج يقوم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية من خلال منحة Amideast (المنحة الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، ويقوم الطالب بالتدريب الميداني لمدة لا تقل عن 6 أسابيع في منشأة صناعية، أو خدمية ذات صلة بالبرنامج، ويتولى المشرف الأكاديمي للطالب الإشراف على متابعة التدريب الميداني، والتواصل مع مسئول الاتصال بالشركة التي تقوم بتدريب الطالب.