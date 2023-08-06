خبير اقتصادي: إنشاء قناة السويس الجديدة ضاعف الإيرادات

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس الجديدة تعتبر أهم ممر ملاحي صناعي في العالم، إذ عملت على توفير الوقت والنفقات الخاصة بشحن البضائع من شرق إلى غرب العالم، مشيرا إلى أن تلك الميزة التنافسية التي تحتاج دائما إلى الحفاظ عليها وذلك من خلال الاستعداد الدائم لكل متطلبات التحديث والتطوير المضاف لقناة السويس الجديدة وبالتالي مع تطوير تكنولوجيا البارجات (السفن كبيرة الحجم)، مما تطلب الأمر قيام الدولة المصرية بتطوير قناة السويس وأنشاء قناة جديدة.

أهمية العوائد الاقتصادية لقناة السويس

وأكد «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، إذ ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه نتج عن التوسيعات التي يتم العمل عليها حاليا والتحديثات التكنولوجية وإنشاء قناة السويس الجديدة التي تمثل ازدواج الطريق داخل القناة، حفاظ مصر على تلك الميزة التنافسية للقناة وزيادة العوائد المالية، إذ سجلت العوائد أواخر العام الماضي 9.4 مليار دولار مقارنة بوصولها منذ 8 سنوات إلى 5.2 مليار دولار تلك الزيادة التي تقدر بنحو 90%.

الهدف من تطوير الموانئ المصرية

وأشار إلى أن المواني المصرية شهدت في السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا، إذ ضخت الدولة استثمارات كبيرة في تطوير وتحديث وإنشاء مواني جديدة على البحر الأحمر والمتوسط، موضحا أن عزم الدولة على تطوير المواني جاء بعد ضعف القدرة على تلبية متطلبات النمو داخل الاقتصاد المصري، وتراجع قدرتها الاستيعابية والتي وصلت فى بعض الموانئ على حدها الأقصى، مما أدى إلى التوقف عن الاستيراد والتصدير رغم وجود قدرات إنتاجية لا تتحملها المواني.