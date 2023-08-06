مواطنون يروون ذكرياتهم مع حفر قناة السويس الجديدة: فخورون بالمشاركة

في 6 أغسطس عام 2015 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازًا من أهم الإنجازات الاقتصادية التي تحققت بأياد مصرية وفدت من جميع أنحاء الجمهورية، للمشاركة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالإسماعلية، إلى أن تم الانتهاء منه في غضون عام واحد فقط، بعزيمة وإرادة لا مثيل لهما.

ذكريات المصريين في حفر قناة السويس

بنبرة ممزوجة بالفخر والاعتزاز بالمشاركة في حفر قناة السويس الجديدة بالإسماعلية، قال حمدان سيد، صاحب إحدى سيارات النقل الثقيل، إنه ظل عاما كاملا يعمل في حفر قناة السويس الجديدة حتى تم الانتهاء منه، «فخور جدا إني شاركت في عمل زي دا، هيفضل التاريخ والأجيال الجاية فاكراه مدى الحياة، ورزق ربنا كبير خلال السنة دي، كنت بنقل الرملة من المجرى الملاحي الجديد لحد ما ظهرت المياه»، وفق تعبير صاحب الـ60 عامًا.

فارس: المشاركة في قناة السويس فرصة عظيمة

ومن جانبه، أضاف محمود فارس، أنه فور علمه بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، ذهب مسرعًا لعرض مشاركته في المشروع القومي رفقة شقيقه الأصغر، «المشاركة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة كانت فرصة كبيرة جدا ليا وفخور بالتجربة دي، الإرادة والعزيمة كلها شوفتها في عيون الناس اللي شاركت من كل مكان من غير ما حد يعرف التاني، وطلع المشروع بالجهود الكبيرة دي» وفق ما رواه «محمود» خلال حديثه لـ«الوطن».

وضع مصر على الخريطة الاقتصادية

8 سنوات مرت على ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة بالإسماعلية، وما زال الجميع يتذكر هتافات «تحيا مصر.. تحيا مصر» التي رددها المصريون المشاركون في حفر القناة عند افتتاحها على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عام واحد من بدء التنفيذ، بمشاركة كثير من قيادات دول العالم في احتفال كبير.