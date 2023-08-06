إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل على طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي

أصيب شخصان إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «الإسكندرية- مطروح» الدولي الساحلي، منذ قليل، في الكيلو 100 اتجاه مدينة مرسى مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما إلى أقرب مستشفى.

حالة المصابيّن في الحادث

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الأحد، مصابيّن في حادث سيارة طريق «الإسكندرية- مطروح»، وهما غازي سمير محمد حمادة، 39 سنة، من المنوفية، مصاب بجرح بفروة الرأس حوالي 3 سم واشتباه «pc»، وحسني علي محمد المصري، 37 سنة، من المنوفية، يعاني من جرح متهتك بالزراع الأيمن واشتباه كسر في الزراع الأيمن، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، من خلال فريق الإنتشار السريع بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وإنتقلت علي الفور شرطة تأمين طريق «الإسكندرية- مطروح» الدولي الساحلي إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل جهات التحقيق.