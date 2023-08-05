نائب جامعة الأزهر يروي قصة يهودي تسبب في نزول آية قرآنية

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ الله أمر نبيه بالعدل، حتى لو كان في حق غير مسلم، وهو ما جاء في قوله الله سبحانه، «فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم»، ليطبق رسول الله –صلى الله عليه وسلم– العدل في جميع شؤون حياته خاصة تطبيقا كاملا في كل ميادين الحياة.

«عبد المالك»: واقعة أيام النبي تبين العدالة في الإسلام

وأضاف «عبد المالك» خلال حلقة برنامج «آيات بينات» المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، أنَّه بسبب واقعة حدثت أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – كان سيظلم فيها يهودي، أنزل الله آيات من القرآن الكريم، تاليًا قوله عز وجل «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا».

العدل مع غير المسلمين

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «يذكر المفسرون أنَّ رجلاً اسمه طعمه ابن أبيرق كان قد سرق درعا وخبأها عند رجل يهودي، وبعد ذلك أراد أهله أن يلقوا بالتهمة على اليهودي، خشية افتضاح أمر قريبهم، فلما همَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يحكم على اليهودي الذي وجدوا الدرع عنده أنزل الله – عز وجل – قوله «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا».