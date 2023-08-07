حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي حسام همام لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات في المادة رقم 34، نص على أن تكون عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تفاصيل الواقعة

وضبط رجال الشرطة بمنطقة مدينة بدر، 3 متهمين، بعدما اشتبه رجال الشرطة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمدينة بدر في إحدى السيارات يستقلها شخصان.

وعلى الفور حاول رجال الشرطة استيقافهما، فانعطف المتهمين عكس الاتجاه وألقيا جوالا كان بحوزتهما، وداخله 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجرامًا، وتم ضبطهما.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أنّ السيارة التي استخدمت في الواقعة بحيازة أحد الأشخاص بالإسماعيلية، وبتتبع خط سير المتهم تم ضبطه في الغربية، واعترف بارتكاب الجريمة وتحصله على المخدرات من شخصين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.