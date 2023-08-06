شروط قبول طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة 2023.. اعرف تفاصيل التقديم

حددت كلية الشرطة شروطا يجب توافرها في طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية هذا العام.

شروط قبول طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

وعن شروط قبول طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة، أوضحت الكلية أن التقديم فتح منذ 18 يوليو الماضي ويستمر حتى 10 أغسطس الحالى، إلكترونيًا من خلال الرابط الذي حددته وزارة الداخلية، وتتضمن الشروط التالي.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا يكون المتقدم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

- أن يكون المتقدم لكلية الشرطة من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية أي دولة أخرى.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم لكلية الشرطة في أكتوبر 2023 على 22 عامًا للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا في أثناء القيد بالأكاديمية.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

وبعد أن ينتهى الطلاب من التقديم في كلية الشرطة 2023 إلكترونيًا، يتم تلقي رسائل نصية، عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبارات الخاصة بالقبول في كلية الشرطة.