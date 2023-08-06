ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه بحوزة سيدة في دمياط

تمكنت حملات الشرطة بدمياط من ضبط كمية من المخدرات بقرابة مليوني جنيه بحوزة سيدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط الى قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة بالإتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( مليون و 805 ألف جنيه تقريباً )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.