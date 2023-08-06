تامر عاشور يشكر منظمي حفله في مهرجان العلمين: «مجهود رائع»

شكر الفنان تامر عاشور منظمي حفله الغنائي الكبير، الذي أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام».

وشارك الفنان تامر عاشور جمهوره بمجموعة من الصور من حفله الغنائي بمهرجان العلمين، وعلق عليها قائلا «عايز أشكر كل الجمهور العربي اللي شرفونا امبارح في مهرجان العلمين، وكل الشكر للشركه المنظمة.. حقيقي تنظيم رائع ومجهود واضح».

تامر عاشور يدعو جمهوره لزيارة العلمين

وتابع تامر عاشور: «أتمنى من كل قلبي النجاح لجميع الحفلات القادمة لمهرجان العلمين لزملائي الفنانين العرب والمصريين.. وادعو كل الناس تيجي العلمين تتفرج وتشوف».

يذكر أنّ الفنان تامر عاشور أحيا حفله الغنائي بحضور جماهيري كبير في مدينة العلمين بمشاركة الفنانة إليسا، وقدّما خلال الحفل عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.