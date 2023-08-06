تامر عاشور يشكر «المتحدة» على التبرع بأرباح مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

وجّه الفنان تامر عاشور، التحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تخصيص عوائد مهرجان العلمين وحفلات مهرجان العلمين لصالح مؤسسة «حياة كريمة»، حيث قال في مستهل حفله: «عاوزين نشكر شركة المتحدة على المجهود الفظيع وتبرعها بعوائد الحفلات لصالح حياة كريمة».

مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الفنان تامر عاشور، إنّ مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز، في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، كما أنّ له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم، موضحا أنّ السياحة في الساحل هذا العام أكبر بكثير من العام الماضي بسبب المهرجان.