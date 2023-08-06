حفل تامر عاشور في مهرجان العلمين يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

انطلق حفل الفنان تامر عاشور في مهرجان العلمين المقام في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين، وشهد حضور غير مسبوق بعدد كبير من الجمهور القادم من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من ضيوف المهرجان من مختلف الدول العربية والأجنبية، كما تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع «تويتر».

وتنوعت تويتات ومنشورات المتابعين للفنان تامر عاشور ومهرجان العلمين بين الإشادة بنجاح الحفل وعودة عاشور بعد انتظار مشوق، وبين مقاطع من الحفل وصور خاصة التقطها الجمهور لمسرح الحفل فور صعود عاشور الذي التقى جمهوره بترحيب وهتافات.

وشكر الفنان تامر عاشور خلال حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبرعها بإيرادات مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.