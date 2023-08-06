تامر عاشور: تنظيم مهرجان العلمين رائع واختيار الفنانين مميز (فيديو)

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، كما أنه له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم، موضحا أن السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان.

تامر عاشور: أتمنى استمرارية مهرجان العلمين

وأضاف «عاشور»، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن كفنانين مصريين عندما نحيي حفلات خارج أو داخل مصر، فإن حفلاتنا تكون تذاكرها تكون (كاملة العدد)، حيث نسعى إلى أن نكون مختلفين في اللايف وألا نكون مكررين، وفي مهرجان العلمين أرى اختلافًا كبيرًا على مستوى النشاطات والجانب الفني، وأتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن التي يتم تنظيم الفعاليات فيها وهو ما سيمثل فارقا كبيرا على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي».

قرار تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة

وأكد أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة: «المتحدة تستخدم القوى الناعمة، وياريت يبقى في مهرجان بكل مكان في مصر مثل القاهرة والمنصورة».