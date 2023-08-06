«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع أسعار النفط مع بدء تطبيق الخفض الطوعي لإنتاج «أوبك+»

تضرب رياح التقلبات في كميات الإنتاج اليومي من النفط أسواقَ الطاقةِ من جديدة، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا اعتزامهما التخفيض الطوعي لإنتاج النفط على مدار شهر سبتمبر.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسعار النفط تواصل الارتفاع على وقع تعهدات بخفض الإنتاج»، وذلك مع بدء تطبيق الخفض الطوعي لإنتاج «أوبك+» والذي يبلغ مليون برميل يوميا على مدار شهر إضافي في السعودية، مشيرا إلى إمكانية تمديد هذا التجديد فيما بعد أو الإعلان عن زيادة في الخفض في محاولة منها لدعم أسعار الخام.

خفض طوعي في إمدادات أسواق النفط

وتتوالى قرارات التخفيض في الإنتاج، إذ سرعان ما لحقت موسكو بالرياض، وأعلنت نيتها مواصلة الخفض الطوعي في إمداداتها لأسواق النفط في سبتمبر بواقع 300 ألف برميل يوميا، وذلك بعد تقليل روسيا إمداداتها النفطية للخارج منذ مارس من العام الماضي بنحو 500 ألف برميل يوميا.