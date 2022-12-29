خبير أسواق النفط: مصر أصبحت رقما مهما في معادلة الطاقة الدولية

أشادت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق النفط والطاقة، بما تم من تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية في قطاع البترول، خلال عام 2022.

وقالت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن قطاع الطاقة بذراعيه «البترول والغاز»، مازال يحقق نجاحات واسعة على كافة الأصعدة، مؤكدة أن هذا ما يعد نقطة مضيئة فيما يتعلق بامتلاك كافة عناصر القوة الشاملة، بامتلاك الطاقة والعمل على التنمية المستدامة.

أهمية الاستدامة في مصادر الطاقة

وأضافت، أن الاستدامة في مصادر الطاقة، تعتبر بمثابة الذراع القوية للأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر أصبحت رقما مهما في معادلة الطاقة الدولية، بعدما وضعت نصب أعينها خطط لتأمين الطلب وإدارته، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة، والتحول إلى الرقمنة.

زيادة مساحة جذب الاستثمارات إلى السوق المصري

وتابعت، أن زيادة مساحة جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، للعمل في مجال البحث والاستكشاف، تعد من أهم معالم عام 2022 بالنسبة للدولة المصرية، لأنه أعطى وزارة البترول فرصة كبيرة لطرح مزيد من المساحات في البحر المتوسط، والبحر الأحمر، للكشف عن مناطق نفطية جديدة.