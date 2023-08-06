استقرار أسعار الفضة اليوم في مصر.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجس الوزراء، استقرار أسعار الفضة اليوم في الأسواق المحلية، ذلك الهدوء المستمر منذ فترة طويلة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة، اليوم، في الأسواق المحلية والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الفضة عيار 800

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم 18.40 جنيه.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 800 داخل المحلات 16.35 جنيه.

- وعن سعر جرام الفضة عيار 925 يبلغ 18.91 جنيه.

أسعار الفضة في مصر

- كما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 958 في مصر 19.58 جنيه.

- يواصل سعر جرام الذهب عيار 999 استقراره ليسجل 20.37 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم الأحد تسجل 636.3 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

كما تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة تراجعاً ملحوظاً يقدر بنحو 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً ليسجل 2158 جنيهًا، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2466 جنيها للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1850 جنيها للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ الآن 1439 جنيها، وعيار 12 يسجل 1233 جنيهًا.