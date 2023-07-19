استقرار أسعار الفضة اليوم الأربعاء 19-7-2023 في الأسواق

استقرت أسعار الفضة اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية، تزامنا مع استقرارها على المستوى المحلي، وفقا لما كشف عنه موقع «جولد برايس»، المتخصص في متابعة ورصد أسعار الذهب والفضة يوميا وفقا للبورصات العالمية.

وترصد السطور التالية، آخر ما استقرت عليه أسعار الفضة، اليوم، في جميع الأعيرة، مع بداية التداولات الصباحية.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 19-7-2023، في الأسواق، كما يلي.

- جاء سعر جرام الفضة اليوم، 45.83 جنيه.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 1,414.902 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار999 نحو 34.39 بما يعادل 0.80 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 32.98 جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 31.85 جنيه، يما يعادل 0.74 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 30.99 جنيه بما يعادل 0.72 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 27.54 جنيه، بما يعادل 0.64 دولار.

- جرام الفضة عيار 750 يصل سعره إلى نحو 30.30 جنيه بما يعادل 0.71 دولار.

سعر مصنعية جرام الفضة

وجميع الأسعار لا تتضمن سعر المصنعية، الذي يتراوح بين 22 حتى 25 جنيه تقريبا، ويختلف بين الحين والآخر.