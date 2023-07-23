انخفاض أسعار الفضة اليوم الأحد 23-7-2023 في الأسواق

انخفضت أسعار الفضة اليوم الأحد في البورصات العالمية، مما كان السبب فى انخفاض أسعارها محليا لدي المحلات فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك وفقا المعلن بموقع «جولد برايس» المتخصص في متابعة أسعار الذهب والفضة يوميا طبقا لتداولات البورصات العالمية.

ونرصد من خلال التقرير التالي، آخر ما وصلت إليه أسعار الفضة اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، في جميع الأعيرة، مع بداية التداولات الصباحية.

أسعار الفضة اليوم

جاءت أسعار الفضة اليوم الأحد، في الأسواق، كما يلي:

- جاء سعر جرام الفضة اليوم، 45.05 جنيه.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 1,390.527 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 33.80 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 32.41 جنيه.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 31.30 جنيه.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 نحو 30.45 جنيه.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو27.07 جنيه.

- جرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو29.77 جنيه.