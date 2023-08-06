المشدد 3 سنوات لمتهم بتعاطي الأقراص المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم «ا. م. ع»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي الأقراص المخدرة والحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ضبط المتهم بحوزته أقراص مخدرة

وكانت جهات التحقيق وجهت اتهامات للمتهم «ا. م. ع»، عامل، بحيازة الأقراص المخدرة والمخدرات بقصد التعاطي، في دائرة مركز ساقلتة، وكشفت التحريات أن المتهم كان بحوزته عدد من الأقراص المخدرة والحشيش.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج

وتبين من التحريات أن الكمية بقصد التعاطي وليس الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.