«العلاج الحر» يكثف حملاته بالمرور على 128 منشأة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية من قبل إدارة العلاج الحر بالمديرية، إذ جرى المرور على نحو 128 منشأة طبية ووجهت 12 إنذاراً للمخالفين بالمنشآت الطبية بالدقهلية.

حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له، إلى أن الحملات المرورية من قبل إدارة العلاج الحر جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 128 منشأة طبية بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر، شن حملة على 128 منشأة، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و31 مستشفى وعيادة تخصصية، و 28 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه جرى توجيه إنذارات لنحو 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 7شكاوى

وأشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.