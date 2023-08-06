رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا ويشيد بتهيئة الأجواء

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، سير العمل داخل لجان الامتحانات الشفهية لطلاب الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.

وتابع رئيس جامعة الأزهر، مختلف اللجان؛ للوقوف على مستوى حفظ الطلاب للقرآن الكريم.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالجهود المبذولة لتوفير المناخ المناسب خلال الامتحانات؛ بحضور الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية، والدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويتابع الدكتور سلامة داود جميع قطاعات الدراسات العليا: «أصول الدين - اللغة العربية- الشريعة والقانون»، من خلال غرفة عمليات في القاهرة والأقاليم، برئاسته، وعضوية نواب رئيس الجامعة.

بدوره، تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اللجان، سير لجان امتحانات الدراسات العليا بشعبة اللغة العربية، وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث تفقد اللجان، وتابع توثيق الامتحانات داخل اللجان من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

كما قام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا؛ بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة.