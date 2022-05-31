بدء امتحانات الترم الثاني لطلاب الدراسات العليا بـ«آداب عين شمس» غدا

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، لامتحانات نهاية العام الجامعي 2021 / 2022 لطلاب الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة «دكتوراة - ماجستير - دبلومات»، والتي تبدأ غدا الأربعاء وتستمر حتى الاثنين 27 يونيو المقبل، أي لمدة 24 يوما.

تطبيق إجراءات احترازية مشددة

وشدد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، على توفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من الإجراءات الاحترازية، وتشمل تعقيم وتطهير اللجان بين فترات الامتحانات، وارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانية للكمامة، فضلا عن جاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وحجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة.

كما أكد عميد الكلية، على ضرورة تواجد مدرس المادة في مقار الامتحانات، للرد على أي أسئلة واستفسارات تتعلق بالمادة.

عقد الامتحانات على فترتين

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تخصيص مدرج «أ» للجان الامتحانات، مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا «دكتوراه - ماجستير - دبلومات».

وأشارت «مظلوم» الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومن 12 حتى 2 ظهرا، بفارق ساعة بين الفترتين، يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات، لافتة إلى اختبار 271 طالبا في تمهيدي الماجستير، و39 طالبا في تمهيدي الدكتوراه، و158 في درجة الدبلومة.

وأكدت تقسيم فترة الامتحانات لجزئين، من 1 حتى 14 يونيو لأقسام علم النفس والاجتماع، نظرا لتضمنهما نصف طلاب الدراسات العليا، إضافة إلى قسم اللغة الفرنسية، أما الجزء الثاني فيبدأ من 14 حتى 27 يونيو، وتجرى فيها امتحانات أقسام اللغة العربية، واللغات الشرقية، واللغة العبرية، واللغة الإنجليزية، والفلسفة، والحضارة الأوروبية، والتاريخ، ونظم المعلومات الجغرافية، والنقد المسرحي والدراما، والمكتبات والمعلومات، موضحة أنه لأول عام يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة.

ولفتت إلى محظورات قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية، مثل حظر دخول اللجان بالهاتف المحمول، مع التنبيه على أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 30 دقيقة من بدء اللجنة.