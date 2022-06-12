نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على التزام الجامعة التام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ضمانًا لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم داخل اللجان التي تجري بها أعمال امتحانات الدراسات العليا، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، للفصل الدراسى الثاني بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي2021/2022م، والحرص على تطبيق اللوائح المنظمة لها.

جولة تفقدية للامتحانات

جاء ذلك تعقيبًا على قيام الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجولة لتفقد أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد الكلية والدكتور عبد الرحمن حيدر وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك ضمن سلسلة جولاته المستمرة لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة منذ بدايتها، حرصًا على تحقيق سبل راحة وسلامة الطلاب وحفاظًا على صحتهم.

تجهيز مدرجات الكلية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بحسن تجهيز الكلية للمدرجات التي تعقد فيها لجان الامتحانات مشددًا على التأكد من استيفائها للضوابط المقررة للوقاية من العدوى، من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعى، وإجراء عمليات التطهير فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر لجان طبية متخصصة للتعامل الطبى السريع لمن يحتاج إليها من الطلاب الممتحنين.

17 طالبًا بامتحانات التمهيدى

وفى سياق متصل كشفت الدكتورة تيسير عبد الحميد عن أداء نحو 17 طالبًا لامتحانات تمهيدي الماجستير الفصل الدراسى الثاني وذلك بنظام الساعات المعتمدة الذي يتم تطبيقه لأول مرة بالكلية هذا العام، وذلك فى في جميع البرامج الدراسية التي تشمل علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومـات، مشددة على التزام الجميع بكافة الإجراءات الموضوعة من قبل إدارة الجامعة لضمان انتظام أعمال الامتحانات، حيث توفر الكلية كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الممتحنين داخل اللجان بما يضمن لهم أداء الامتحانات فى سهولة ويسر.