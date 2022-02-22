بدء امتحانات الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

بدأ الطلاب امتحانات الدراسات العليا في جامعة جنوب الوادي وسط الإجراءات المتبعة لضمان سير اعمال الامتحانات وايضا ضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قسم التدريب الرياضي بجامعة جنوب الوادي

وتفقد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية والتي شملت امتحانات تأهيل الدكتوراه بقسم التدريب الرياضي والمناهج والإدارة الرياضية، وطلاب الدراسات العليا من داخل وخارج الجامعة، وعددهم 9 طلاب، كما تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال كنترولات الدراسات العليا بكلية التجارة.

شهد الجولة الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور حسين عبدالباسط عميد كلية التجارة والدكتور أحمد عبدالسلام وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والدكتور علاء تاج وكيل كلية التجارة للدراسات العليا.

تدريب المعيدين بجامعة جنوب الوادي

نظمت كلية التربية بقنا دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 40 لتدريب المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة وذلك في الفترة من 19-24 فبراير 2022.

وأكد يوسف عرباوي، رئيس الجامعة فى المحاضرة التي ألقاها على المتدربين بعنوان «الإدارة الجامعية»، أهمية إقامة مثل هذه الدورات، والتي تهدف لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس، وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس في تقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد.

وأكد رئيس الجامعة بانه سوف يكون هناك مقترح بأن هذه الدورة ستكون واحدة من مسوغات التعيين قبل الدخول إلى العملية التعليمية والعمل فى المعامل.

كما أكد أن تعيين المعيدين بالجامعة يأتي حسب الخطط الخمسية التي يتم إعدادها على أساس احتياجات تدريسية وبحثية داخل الاقسام بمختلف الكليات وعند حدوث العجز في التخصص وتوافر الدرجة الوظيفية.

وأشار الدكتور محسوب عبدالقادر عميد كلية التربية، إلى أن هذه الدورة يشارك فيها (20) من المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.