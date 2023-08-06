مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق انتساب وانتظام 2023

يستعد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات، وينتظرون الإعلان عن تنسيق الكليات للالتحاق بما يتناسب مع مجموع درجاتهم، وتخصصاتهم وفق الشعبة سواء علمي أو أدبي بمرحلة الثانوية العامة، ويرغب الطلاب والأهالي معرفة مصروفات كلية الآداب جامعة الآداب جامعة الزقازيق 2023.

تستعرض «الوطن»، مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق وفقا لمصروفات الكلية في العام الدراسي 2022-2023، وفقا لما أفادت به شؤون الطلاب بكلية الآداب وتضم كلية الآداب جامعة الزقازيق حوالي 10 أقسام وهم كالتالي:

قسم اللغة الانجليزية.

قسم اللغة العربية.

قسم اللغة الفرنسية.

قسم التاريخ.

قسم الاجتماع.

قسم الفلسفة.

قسم الإعلام.

قسم الجغرافيا.

تغير نسبي في مصروفات كلية الآداب الزقازيق 2023

يمكن للطلاب الالتحاق بالأقسام المتاحة وضمان العمل وفق كل تخصص، هذا وتعد مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق 2023 لكل الأقسام نفس القيمة المالية.

وكان عميد كلية الآداب الدكتور أسامة عبد الباري أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المصروفات ربما تتغير تغيرا طفيفا بزيادة نسبية قليلة مع بدء العام الدراسي الجديد.

550 جنيها مصروفات كلية الآداب الزقازيق انتظام:

وأوضح أن مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق تصل لنحو 550 جنيها، هذا ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 شعبة الأدبي الالتحاق بالكلية في المرحلة الأولى، بينما يمكن للطلاب الشعبة العلمي الذين لم يوفقوا في الالتحاق بالكليات العلمية التقديم في المرحلة الثانية ضمن كليات النظري ومن بينها كلية الآداب بجميع أقسامها.

مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق انتساب

وتصل مصروفات كلية الآداب جامعة الزقازيق انتساب، 850 جنيها.