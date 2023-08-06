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ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
04:54 م | الأحد 06 أغسطس 2023
سجائر مجهولة المصدر

سجائر مجهولة المصدر

قال المهندس محمود القلش مدير إدارة الإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة السلع الغذائية و الغير غذائية مجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين، وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و تحت إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

   

 ضبط أحد ثلاجات حفظ منتجات الألبان بحيازتها 6 جرادل كريمة زنة الجردل الواحد 10 كيلو، باجمالى 60 كجم بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها

سجائر مجهولة المصدر 

وفي ظل مجهودات المديرية لمكافحة السجائر مجهولة المصدر و المهربة جمركيآ، حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس تمكنت إدارة تموين العجمي من ضبط الآتي:

-ضبط سوبر ماركت بحيازته 270 علبة سجائر مجهولة المصدر 

-ضبط محمصة بحيازتها 175 علبة سجائر مجهولة المصدر  

- ضبط أحد المحلات 50 علبة سجائر مجهولة المصدر.

جبن فاسد

 وأضاف «القلش»، قيام إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية مسائية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي:

ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بداخلها صفائح جبن بيضاء عليها صدأ من الخارج و الصفائح منتفخة و تنبعث منها روائح كريهة مما يدل على عدم صلاحيتها و التلاعب فى تواريخ الصلاحية بغرض الغش التجاري، وتم تحريز الكميات الآتية 280 صفيحة جبن بيضاء طرية زنة الصفيحة الواحدة 20 كيلو جرام، بإجمالي 5 طن و600 كيلو.

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بقلم خالد غنيم