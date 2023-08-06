رد غير متوقع من أحمد ثروت على متابع تنمر على مرضه.. ووالده: «عرفت أربي»

حرص المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، على الرد على متابع تنمر على مرضه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعدما فوجئ بتعليق من أحد الأشخاص، يقول: «أبوك طلع معاه فلوس أهو وبيعالجك كويس.. آمال مش بيتبرع للبلد ليه؟».

ورد المخرج أحمد ثروت، قائلًا: «أستاذ سمسم، مساء الفل.. كل اللي عالبر عوام.. التنظير في المرض مؤلم لصاحب الاختبار جدا.. وكل اللي أقدر أقوله لك: ربنا إن شاء الله ما يعرضك أنت أو أولادك أو والدك أو والدتك لمرض زي اللي عندي، اللي لو معاك فلوس الدنيا مش بتفيدك غير رحمة ربنا عليك ودعوات الناس».

وتابع أحمد ثروت: «أنا ماعرفش حضرتك، بس صدقني عمري ما أتمنى ليك دقيقة ألم من اللي بتعرض لها يوميا، حتى لو معاك مال الدنيا وبتتبرع للبلد كل يوم، يومك جميل وربنا ما يكتبها عليك وإن شاء الله ماتشوفش وحش في أي حد بتحبه في اختبار زي ده».

ومن جانبه، علق الفنان محمد ثروت، قائلًا: «ابني الغالي، أحلى شيء في البوست ده، إني ربنا أكرمني واتأكدت إني عرفت أربي راجل محترم زيك.. ربنا يتمم شفاك على خير وترجع لي بالسلامة».