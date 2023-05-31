مي سليم تواصل تصوير فيلم كابتن جاك أمام محمد ثروت

تواصل الفنانة مي سليم تصوير مشاهدها من فيلم «كابتن جاك»، خلال الفترة الحالية، حتى يدخل في مرحلة المونتاج والمكساج قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

مي سليم تواصل تصوير فيلم كابتن جاك

وبدأت مي سليم تصوير فيلم كابتن جاك منذ بداية هذا العام، ولكنها توقفت عن التصوير منذ فترة بسبب انشغال الفنان محمد ثروت بتصوير عدد من الأعمال خلال الفترة الماضية، ومعظم مشاهدها أمامه خلال فيلم «كابتن جاك»، حسبما أكد مصدر مقرب من مي سليم لـ«الوطن».

أبطال فيلم كابتن جاك

فيلم كابتن جاك تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي لايت، ويشارك في بطولته كل من محمد ثروت وحجاج عبدالعظيم، ومن إخراج شادي علي.

أبطال فيلم التاروت

تعيش الفنانة مي سليم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وكانت قد تعاقدت مي سليم منذ فترة على المشاركة فى بطولة فيلم التاروت، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رانيا يوسف، منذر رياحنة، وعبدالعزيز مخيون، ومحمد عز، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج بلال صبري.