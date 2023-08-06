زلزال باكستان يهز 5 مناطق ولا إصابات.. قوته 5.8 درجة

كشف المركز الوطني لرصد الزلازل حدوث زلزال باكستان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على أجزاء من باكستان، صباح أمس، الأمر الذي تبعه 3 زلازال أخرى ضربت الصين وأفغانستان وإندونيسيا.

زلزال باكستان

وبحسب وكالة «برس تراست أوف إنديا»، فإنّ زلزال باكستان سُجّل مركزه بالقرب من حدود طاجيكستان وأفغانستان في سلسلة جبال هندوكوش، وعلى عمق 196 كيلومترًا، وشعر بالزلزال سكان لاهور وإسلام أباد وروالبندي وبيشاور ومدن أخرى، ولم تعلن السلطات المحلية في باكستان عن تسجيل أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

ومن المتعارف عليه أنّ باكستان تتعرض لزلازال متفاوتة الشدة على فترات متقاربة، خلال السنوات الماضية.

3 زلازال في آسيا

تبع زلزال باكستان، 3 زلازال أخرى أولها في الصين والذي وقع فجر اليوم الأحد بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة شاندونج شرقي الصين، وتسبب في إصابة ما لا يقل عن 21 شخص، وانهيار عشرات المباني، ما دفع المواطنين إلى افتراش الأرصفة خوفًا من العودة لمنازلهم.

كما ضربت العاصمة الأفغانية كابول زلزال جديد صباح اليوم بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وأفادت الهيئة الأمريكية بأنّ مركز الزلازال كان منطقة جرم بولاية بدخشان شمال أفغانستان.

كما ضرب زلزال إندونيسيا، اليوم، بقوة 5.3 درجة قبالة سواحل إقليم سولاويسي على عمق 16 كيلومترًا، ولم تتردد أنباء من السلطات المحلية هناك بوقوع أي أضرار أو خسائر في البشر.