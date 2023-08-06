إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نص نقل وربع نقل، منذ قليل، في قرية العميد مركز الحمام بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلتهم الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث العميد

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث تصادم سيارتين، في العميد بالحمام شرق مدينة مرسي مطروح وننشر الأسماء والحالات وهم هبة خالد زغلول 20 سنة من الرويسات مركز الحمام، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ونجاح إبراهيم محمود 40 سنة من الرويسات بالحمام، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأرزاق عبدالشافي علي 38 سنة من الرويسات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، وسومة فتحي إبراهيم 56 سنة من الرويسات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس، وليلي العربي عبدالله 40 سنة الرويسات بالحمام كدمات متفرقة بالجسم خيرية أحمد علام 40 سنة من الرويسات الحمام، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه بكسر في اليد اليمني.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح إلى موقع الحادث إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.