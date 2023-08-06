بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي الدولي أمام إحدى القرى السياحية في سيدي عبدالرحمن، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي، وهم «مصطفى ع. ن»، 7 سنوات، من سيدي عبدالرحمن، جثة هامدة، و«غرام م. ص. ا»، 19 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«سيف حسام الشرقاوي»، 12 سنة، من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، كما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت إشراف مفتش الصحة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.