«رياضة الإسكندرية»: تنفيذ أنشطة متنوعة لأبناء مشروع «بشاير الخير»

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية تسعى للاهتمام بأبناء مشروع «بشاير الخير»، وتقديم كافة الأنشطة لهم لتنميه القدرات الإبداعية والفكرية والرياضية لهم إذ نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ‏عددا من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير.

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النشاط نهاري لتخفيف الأحمال

‏وأضافت صفاء الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية نفذت من خلال الإدارة العامة للشباب، ندوة عن أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع استفاد منها 42 طالبا وطالبة من أبناء بشاير الخير، وجرى تنفيذ النشاط نهاراً في الأماكن المفتوحة تطبيقاً لقرارات تخفيف الأحمال وتأتي هذه الأنشطة لشغل أوقات النشء والشباب بما هو نافع ومفيد.

مشروع مدروس

قالت صفاء الشريف إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم مختلف الأنشطة لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية ويعد مشروع بشاير الخير هو الحل الجذري للقضاء علي مشكلة المناطق العشوائية.