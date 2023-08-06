انخفاض درجات الحرارة غدا.. وسقوط أمطار على جنوب البلاد

على مدار الـ48 ساعة الماضية، شهدت جميع أنحاء الجمهورية موجة شديدة الحرارة، كانت ذروتها اليوم الأحد، إذ تشهد الأجواء اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وشهدت مناطق في جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة، رعدية أحيانا، في (حلايب، وشلاتين، وأبو سمبل، وأسوان، والوادي الجديد)، ما جعل العديد من المواطنين يهتمون بمعرفة درجات الحرارة غدا وأماكن سقوط أمطار.

درجات الحرارة غدا.. وأماكن سقوط أمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا، وأماكن سقوط أمطار، إذ من المتوقع أن يكون يشهد غدا انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الإثنين

وجاءت درجات الحرارة غدًا الإثنين، كالتالي:

القاهرة: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

بنها: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة

دمنهور: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

وادي النطرون: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

المنصورة: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

الزقازيق: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة

شبين الكوم: العظمى 36 والمحسوس 40 درجة.

طنطا: العظمى 35 والمحسوسة 40 درجة.

دمياط: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة

بورسعيد: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة.

السويس: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة.

العريش: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة.

رفح: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة.

رأس سدر: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة.

نخل: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

كاترين: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة.

الطور: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

طابا: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة.

الإسكندرية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة.

العلمين: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة.

السلوم: العظمى 33 والمحسوسة 37 درجة.

سيوة: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة.

رأس غارب: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

الغردقة: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة.

سفاجا: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

مرسى علم: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

شلاتين: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة.