محمد منير يشكر المتحدة بعد حفله بمهرجان العلمين: مصر عاصمة الثقافة والفن

وجه الفنان الكبير محمد منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد نجاح حفله في مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

ونشر منير، صورا من حفله بالعلمين الجديدة، وعلق عليها قائلا: «مهرجان العالم عالمين أفضل وأجمل لقاء جمعني بالجمهور المصري الحبيب، وسط آلالف من المحبين استمديت منكم طاقة وروح تكفيني للمزيد من الجهد والعطاء.. مصر دائما منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن، شكرًا المتحدة للخدمات الإعلاميه».

حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وقدم منير حفلًا غنائيًا ناجحا على «مسرح أرينا» في العلمين، بمشاركة الكابو حميد الشاعري، حيث قدما معا أغنية «أكيد» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما غنى باقة من أبرز أغنياته، ومنها «حدوتة مصرية، يونس، حارة الياسمينة، صفصافة، قلبي مساكن شعبية» وغيرهم من الأغنيات التي قدمها على مدار ساعتين كاملتين.