أحمد عصام يوجه الشكر للكينج محمد منير.. «أبويا الروحي ومعلمي»

حرص الفنان أحمد عصام، على توجيه الشكر للكينج محمد منير، بعد حديثه عنه، أمس الجمعة، في حفله بمهرجان العلمين الجديدة 2023.

أحمد عصام يوجه الشكر للكينج

ونشر أحمد عصام فيديو من كلام محمد منير، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «مش لاقي كلمة شكر توفيك حقك.. شكراً من كل قلبي لأبويا الروحي ومعلمي الكينج محمد منير على كلامه النهاردة، وربنا يديم الصحة وطولة العمر، وأشوف ضحكتك دايما منورة علينا حياتنا».

أحمد عصام يضيء سماء العلمين

وكان الفنان أحمد عصام، حظي بإشادات كبيرة من جانب جمهور محمد منير وحميد الشاعري، بعد تألقه وإبهاره الحضور بالألعاب النارية التي أضاءت مسرح وسماء مدينة العلمين الجديدة.

وفي وصلته الغنائية، أشاد حميد الشاعري بعروض أحمد عصام؛ إذ داعبه أكثر من مرة قائلا: «هتولع فيا يا عصام».

في الوقت ذاته، وصفه محمد منير بـ«ابنه المتألق»، وطالب الجمهور في نهاية الحفل بتحيته تقديرا لمجهوده الكبير.