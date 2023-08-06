تعاون بين «الرقابة النووية» ومحافظة الأقصر لرفع الوعي الجماهيري بأنشطة الهيئة

أعلنت فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن فريق التواصل بالهيئة استهل فعاليات زيارته إلى الأقصر بعقد لقاء مع نائب المحافظ بمقر مكتبة مصر العامة، معلنًا أولى فعالياته الجماهيرية في المحافظات من الأقصر أرض الحضارة.

محافظة الأقصر تولي اهتمامًا خاصًا برفع وعي الجماهير

والتقى فريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل، والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، ومحمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة، مع محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمحافظة، ولا سيما أن محافظة الأقصر تولي اهتمامًا خاصًا برفع وعي الجماهير.

دعم جهود الهيئة في تنفيذ دورها في التوعية الجماهيرية

وأعلنت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، في بيان، أن ممثلي الهيئة وجهوا الشكر إلى مكتبة مصر العامة بالمحافظة لدعمها لأنشطة الهيئة التوعوية، وتوفيرها كل السبل التي تساهم في دعم جهود الهيئة في تنفيذ دورها في التوعية الجماهيرية، بكل ما يخص الأنشطة النووية والإشعاعية السلمية بجمهورية مصر العربية.

وتوجه بعد ذلك فريق عمل الهيئة ومدير مكتبة مصر العامة إلى المكتبة المتنقلة، وأعلنوا تدشين وضم إصدارات الهيئة إلى المكتبة المتنقلة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر، وهي أول مكتبة متنقلة على مستوى الجمهورية تضم إصدارات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.