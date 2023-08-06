«غرفة المنشآت»: فنادق الأقصر وأسوان كاملة العدد في الشتاء.. نستهدف 15 مليار دولار

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الطلب على زيارة الأقصر وأسوان، خلال موسم الشتاء المقبل في ارتفاع مطرد.

ولفت إلى أن غالبية الفنادق العائمة والثابتة، رفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يصب بشكل إيجابي في تعظيم الإيرادات المحققة من السياحة بنهاية العام الجاري، موضحا أنه وفقا للتقديرات الحالية لأعداد السياح فإن حجم إيرادات القطاع السياحي بنهاية عام 2023 لن يقل عن 15 مليار دولار.

سياح دول جنوب شرق آسيا

وأضاف لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الشتوي المقبل، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان، لاسيما القادمين من دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى سياح إسبانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا.

وتابع بأن سياح من الصين والهند واليابان، سوف يزورن مدن الصعيد السياحية خلال الشتاء المقبل.

الرحلات النيلية «نايل كروز»

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على زيارة الأقصر وأسوان، خلال فصل الشتاء، جعل غالبية الفنادق العائمة ترفع شعار كامل العدد، ولا تقبل أية حجوزات جديدة حاليا، لافتا إلى أن السياحة النيلية ورحلات «النايل كروز» تعتبر واحدة من أهم أدوات جذب السياح لزيارة مصر.