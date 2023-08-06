محمد حماقي يقترب من مليوني مشاهدة بأغنية «حبيت المقابلة» في 3 أيام

اقترب الفنان محمد حماقي من تحقيق مليوني مشاهدة بأغنيته الجديدة «حبيت المقابلة» بعد 3 أيام من طرحها، إذ قدمها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

أغنية «حبيت المقابلة»

أغنية حبيت المقابلة من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر وإدارة أعمال المنتج حمدى بدر.

أغنية لمون نعناع

وتصدر حماقي بأغنية لمون نعناع التريند الأيام الماضية من طرحها وتعدت حتى الآن 5 ملايين من المشاهدات على «يوتيوب» كما نالت إشادات الجمهور بسبب الطابع الشعبي الذي يتميز به الأغنية ويقدمه حماقي لأول مرة.