1.5 مليون مشاهدة لأغنية محمد حماقي «حبيت المقابلة» في 48 ساعة

كسرت أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي، حاجز المليون ونصف مليون مشاهدة بعد 48 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرها محركات البحث وقوائم يوتيوب، وتداول كلماتها على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا.

وتعاون محمد حماقي من خلال أغنية حبيت المقابلة، مع الملحن عزيز الشافعي، والكلمات للشاعر تامر حسين، توزيع موسيقى وميكس توما، ديجيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

حبيت المقابلة ثاني أغاني محمد حماقي في صيف 2023

ومن كلمات أغنية حبيت المقابلة لـ محمد حماقي «أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك.. ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك.. كده هنطوّل..هو احنا بتوع فرصة سعيدة.. أنا حبيت المقابلة».

أكثر من 5 ملايين مشاهدة لأغنية لمون نعناع

ويستعد محمد حماقي، لطرح ثالث أغانيه التي من المقرر أن ينافس بها في موسم صيف 2023، إذ سبق أغنية حبيت المقابلة، بطرح أغنية لمون ونعناع والتي حقق من خلالها 5 ملايين و300 ألف.