تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة موعد التنسيق، حتى يتمكنوا من تحديد اختياراتهم في الأيام المقبلة.

تنشر«الوطن»، تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر، وفقا لما تم إعلانه من قبل مديريات التربية والتعليم.

تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات

وجاء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات كالتالي:

تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 في الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية، من أجل تحديد القبول بالصف الأول الثانوي بمختلف المدارس، وجاء الحد الأدنى للقبول بمجموع 237 درجة بدلا من 243.

تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 في الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، في بيان لها، تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 وفتح التقديم بالمرحلة الثانية إلكترونيا، بدءا من السبت المقبل حتى الأحد 20 من الشهر الجاري، وجاء الحد الأدنى لتنسيق القبول في المرحلة الثانية 228 درجة بدلاً من 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2023 للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثانية، الذي جاء بـ225 درجة.

بينما لم تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، والعديد من المحافظات عن تنسيق الثانوية المرحلة الثانوية 2023.