تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية سياحة وفنادق الأولية لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التعليم العالي، تنسيق الجامعات علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، الذي بدأ أمس إذ يتم تسجيل الرغبات، للطلاب الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى للمرحلة الأولى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، المعلن من جانب وزارة التعليم العالي، هذا ويضم تنسيق الجامعات 2023، مؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق الأولية للراغبين من الناجحين في الثانوية العامة، من طلاب العلمي والأدبي.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق الأولية

ووفقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري لتنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية سياحة وفنادق الأولية، جاءت بمجموع 69.50%، وذلك في ظل أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لشعبة علمي علوم، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.

مصاريف الجامعات الأهلية بجامعة المنصورة

- كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.