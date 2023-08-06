موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2023، من الناجحين في الدور الأول الذين لم يحققوا الحدود الدنيا للمرحلة الأولى؛ الكشف عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات الحكومية، وفقًا للضوابط والقواعد، التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وهو ما كشفته مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بهذا الشأن.

تنسيق المرحلة الثانية 2023: الأسبوع المقبل

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، أن تنسيق المرحلة الثانية 2023 ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، موضحة أن تنسيق المرحلة الثانية ستنطلق خلال 72 ساعة مباشرة من إعلان النتيجة.

تنسيق الجامعات 2024

قالت المصادر إن تنسيق المرحلة 2023 مستمر حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أن عدد الطلاب الذين سجلوا لرغبات المرحلة تخطى 120 ألف طالب حتى الآن.