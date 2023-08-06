تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية تربية الأولية لطلاب الثانوية العامة

ذكر التحليل الإحصائي للمجمع التكراري لتنسيق الجامعات 2023 للعام الجامعي الجديد، والمعلن من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعتمد عليه الكثير من طلاب الثانوية العامة، توقعات الكليات خلال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات تنسيق كلية تربية الأولية.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية تربية الأولية

وللراغبين من طلاب الثانوية العامة، في الالتحاق بكلية التربية، فإنَّه من المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات تنسيق كلية تربية الأولية، هو من مجموع 74.87%، هذا ومن المنتظر أن يستمر تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، إذ أن التقديم بحد أدنى 362 درجة فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، و289.5 درجة فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات علمي علوم

جدير بالذكر، أنَّ التحليل الإحصائي للمجمع التكراري المعلن من جانب وزارة التعليم العالي بالنسبة لكليات علمي علوم، أوضح أن مؤشرات تنسيق كلية الطب الأولية، بلغت 90.7% بالنسبة للطب البشري، ومجموع 90.4% بالنسبة لطب الأسنان، ومجموع 89.6% لكلية العلاج الطبيعي، وأخيرًا مجموع 88.8% لكلية الصيدلة.

تعليمات مهمة بشأن التنسيق الإلكتروني

- التقديم في الجامعات والمعاهد، يتمّ عن طريق رابط التنسيق الإلكتروني

- التسجيل الإلكتروني مفتوح لمدة 7 ساعات يوميًا من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، ومتاح لمدة 24 ساعة للتسجيل من خلال الأجهزة الخاصة.