عضو «التنسيقية» يكشف عن النظام الانتخابي الأمثل في مصر

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يضم 3 محاور، و19 لجنة، ويناقش 130 قضية مطروحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لا أحد يتحدث عن مشاكل في الحوار الوطني ولكن المطلوب طرح حلول تكون قابلة للتنفيذ.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النظام الانتخابي الحالي أفرز عن وجود 14 حزبا، إضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الممثلين في البرلمان.

النظام الانتخابي الأمثل لمصر

ولفت إلى أن النظام الانتخابي 50/50 هو المناسب لمصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة انفتاح سياسي وتعددية والكل يبدي رأيه، وقد لاحظنا هذا في الانتخابات الرئاسية.

ضرورة وجود ثورة تشريعية

وأردف عمارة، بأنه يجب أن تكون هناك ثورة تشريعية في القوانين وتغييرها لتكون بالشكل اللائق بالدولة المصرية، وذلك كأحد مخرجات الحوار الوطني.