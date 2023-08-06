إليسا بعد حفلها في مهرجان العلمين الجديدة: أتمنى كل عام يكون لي محطة هنا

رسمت الفنانة اللبنانية قلوب في سماء مدينة العلمين الجديدة خلال وصلتها الغنائية التي قدمتها ضمن فعاليات حفلها بختام الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين، حين ما قدمت خلال وصلتها التي استمرت لما يقرب من 80 دقيقة 19 أغنية من أهم وأشهر أغنياتها في مشوارها الفني.

صعدت إليسا لحفلها على نغمات أغنية الفنانة داليدا الشهيرة «حلوة يا بلدي»، بعد أن قامت بشراء حقوقها وقامت بإعادة توزيعها من جديد.

إليسا قدمت 19 أغنية في حفل مهرجان العلمين

أعربت إليسا عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة قائلة: «أحلى مسا وأحلى صباح، شكرا على هذا المهرجان الرائع اللي يقام حاليا في مدينة العلمين، هو مهرجان عالمي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم، وأتمنى كل عام يكون لي محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبي، وشكرا لأنكم حبيتوني كتير».

إليسا: سعيدة بتواجدي معكم في العلمين

واختتمت إليسا وصلتها الغنائية بأغنيتها الشهيرة «هنغني كمان وكمان»، وقبل نزولها من على المسرح شكرت جمهورها على حضورهم، مشددة على استمتاعها بالحفل.