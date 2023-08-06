إليسا تستكمل حفلها بمهرجان العلمين على نغمات أغنية «كرهني»

استكملت الفنانة إليسا حفلها الغنائي الكبير المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية «كرهني»، وقدمت الشكر والتحية للقائمين على إدارة مهرجان العلمين الذي يعتبر واجهة مشرف لمصر.

وتشدو إليسا خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألقت بها مثل: «بيحبوني وسهرنا يا ليل وبيتمايل على البيت وأجمل إحساس وأحلى دنيا وكرهني وأنا وبس».

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

المهرجان انطلق أسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم