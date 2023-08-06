إليسا تبدأ حفلها بمهرجان العلمين على نغمات أغنية «حلوة يا بلدي»

بدأت الفنانة إليسا، منذ قليل، حفلها الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وصعدت إلى المسرح على نغمات أغنية «حلوة يا بلدي».

وقدمت إليسا الشكر والتحية للقائمين على إدارة مهرجان العلمين الذي يعد واجهة مشرفة لمصر.

ومن المقرر أن تشدو إليسا خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياتها التي تألقت بها، مثل: «سهرنا يا ليل وبيتمايل على البيت وأجمل إحساس وأحلى دنيا وكرهني وأنا وبس».

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

المهرجان انطلق أسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.